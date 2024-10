Feedpress.me - Donne guarisce miracolosamente durante il volo del Cuore di Santa Rosa su Viterbo. La Diocesi predica calma

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladi«riserbo, rispetto e preghiera» in merito al «possibile evento di grazia» che sarebbe avvenutoildeldisu. Ossia la presunta e miracolosa guarigione di una donna, come ha rivelato lei stessa. Su questo la Curia viterbese chiede cautela: «Certamente è un motivo di gioia per tutti la possibilità di un eventuale evento di grazia