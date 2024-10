Ilfattoquotidiano.it - Del Piero e Juventus ancora insieme: la figlia Dorotea giocherà nell’U17 femminile del club bianconero

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un altro Delalla. In questo caso, un’altra. Non si tratta del sempre chiacchierato ritorno della leggenda nelin veste di dirigente, ma dellachenell’Under 17 dellaWomen (che nella passata stagione è arrivata a giocarsi la finale scudetto di categoria). 15 anni lo scorso 4 maggio,sarà allenata da Luca Scarcella. Cresciuta calcisticamente nel Team Usa per il trasferimento della famiglia a Los Angeles, ora ladi Alex Delpotrà vestire per la prima volta la maglia di unitaliano. E sarà proprio quella dei bianconeri. L’esperienza negli States documentata dalla madre sui socialDagli States a Vinovo. Attaccante e maglia numero 7,è sempre stata seguita dalla madre che ne ha documentato la sua crescita con diversi video sui social.