Lapresse.it - Corte Costituzionale, Parlamento vota per elezione Marini. Opposizioni non partecipano

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alla Camera ilin seduta comuneper l’del giudice dellache deve sostituire Silvana Sciarra, il cui mandato è finito nel novembre 2023. Dopo sette scrutini andati a vuoto, questa volta serve solo una maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea, e il centrodestra, secondo le, prova il ‘blitz’ per eleggere Francesco Saverio, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, senza giungere a un nome concordato. Per questa ragione, Pd e Movimento 5 Stelle hanno dichiarato che non parteciperanno al voto. Ecco gli aggiornamenti sul voto IN DIRETTA 10:01 Schlein: “Non parteciperemo a forzatura maggioranza” “Davanti a una forzatura che sta facendo la maggioranza su una cosa fondamentale per la garanzia delle istituzioni come è l’di un giudice della, noi non parteciperemo“.