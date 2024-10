Consulta, la sinistra ora scopre il conflitto d’interessi. Foti rinfresca la memoria a tutti: “Con Draghi…” (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gli argomenti usati dall’opposizione per far saltare, nuovamente, l’elezione del giudice mancante della Corte costituzionale c’è anche quello del “conflitto d’interessi”. Un “bluff”, come lo hanno definito fonti della maggioranza, sbandierato per nascondere la volontà del centrosinistra di imporre i propri diktat. Mai, in passato, era stato posto il tema, anche quando le condizioni erano le stesse imputate a Francesco Saverio Marini, indicato dagli osservatori come il candidato più papabile del centrodestra, sebbene non ci sia mai stata una indicazione ufficiale in questo senso. “È consigliere giuridico del premier, non può andare alla Corte costituzionale”, è grosso modo il ritornello cantato in queste ore da più voci della sinistra. “Ma quale conflitto di interessi!”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, ricordando i precedenti. Secoloditalia.it - Consulta, la sinistra ora scopre il conflitto d’interessi. Foti rinfresca la memoria a tutti: “Con Draghi…” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gli argomenti usati dall’opposizione per far saltare, nuovamente, l’elezione del giudice mancante della Corte costituzionale c’è anche quello del “”. Un “bluff”, come lo hanno definito fonti della maggioranza, sbandierato per nascondere la volontà del centrodi imporre i propri diktat. Mai, in passato, era stato posto il tema, anche quando le condizioni erano le stesse imputate a Francesco Saverio Marini, indicato dagli osservatori come il candidato più papabile del centrodestra, sebbene non ci sia mai stata una indicazione ufficiale in questo senso. “È consigliere giuridico del premier, non può andare alla Corte costituzionale”, è grosso modo il ritornello cantato in queste ore da più voci della. “Ma qualedi interessi!”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso, ricordando i precedenti.

“La sinistra ricatta la democrazia”. Consulta - centrodestra vota scheda bianca : parla Gasparri - “Blitz fallito? Non c'è nessun blitz fallito. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri poco prima del voto in Aula in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Non è che quando uno è in minoranza non partecipa e ricatta la democrazia. . Noi ... (Liberoquotidiano.it)

La destra sulla Consulta fa quel che fece la sinistra (o almeno ci prova). La versione di Cangini - La stessa casualità che, negli anni della cosiddetta Seconda Repubblica, ha favorito il centrosinistra nell’elezione del Capo dello Stato. . La formula retorica non è cambiata, in gioco ci sarebbe nientemeno che la tenuta del sistema democratico: “La destra vuole mettere le mani sulla Consulta”, ... (Formiche.net)

Consulta - il centrodestra vota scheda bianca. Gasparri : “Sinistra ricatta la democrazia” - Noi prendiamo atto e votiamo scheda bianca ma non possiamo tenere all’infinito la democrazia sotto ricatto di chi sta in minoranza e vorrebbe essere maggioranza”. C’è un’offesa alle Istituzioni da parte della sinistra che non partecipa di qua e di là. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato ... (Lapresse.it)