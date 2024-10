Cisterna / Nove daspo emessi per i disordini durante la partita di serie D allo stadio “Bartoloni” (Di martedì 8 ottobre 2024) Cisterna – Sono stati notificati nei giorni scorsi Nove provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive emessi dal Questore di Latina, in conseguenza dei fatti avvenuti durante la partita di sedie D tra Anzio 1924 e Gladietor 1924 disputatasi lo scorso mese di maggio presso lo stadio Comunale “Domenico Bartolini” di Cisterna di Latina. I provvedimenti si inseriscono L'articolo Cisterna / Nove daspo emessi per i disordini durante la partita di serie D allo stadio “Bartoloni” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cisterna / Nove daspo emessi per i disordini durante la partita di serie D allo stadio “Bartoloni” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 8 ottobre 2024)– Sono stati notificati nei giorni scorsiprovvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportivedal Questore di Latina, in conseguenza dei fatti avvenutiladi sedie D tra Anzio 1924 e Gladietor 1924 disputatasi lo scorso mese di maggio presso loComunale “Domenico Bartolini” didi Latina. I provvedimenti si inseriscono L'articoloper iladi” Temporeale Quotidiano.

