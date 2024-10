Ilrestodelcarlino.it - Caso Venturelli, i genitori dopo la proroga delle indagini: “Segnalazioni fondamentali”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Modena, 8 ottobre 2024 – “Il fascicolo è aperto per sequestro di persona contro ignoti. Alessandro è vivo e dobbiamo trovarlo”. Era emozionato ieri Roberto, il papà di Alessandro. Era felicemente sorpreso: all’uscita dall’aula, dinanzi alla consapevolezza che vi sarebbero stati altri sei mesi di tempo per cercare il figlio, sorridendo ha dichiarato: “Grazie all’avvocato, alla polizia, ai giornalisti che non ci hanno lasciati soli”. Dove è stato visto Lesono concrete: due persone l’hanno riconosciuto in Romania, hanno presentato denuncia e la polizia di Modena ha potuto fare la segnalazione, tempestiva, in aula. Si tratta di persone del luogo – ha affermato ancora Roberto– lo hanno riconosciuto dalle fotografie ed ora anche la polizia locale lo cercherà”.