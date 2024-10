Boxe come vedere Beterbiev – Bivol | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre Arture Dmitrydaranno vita ad un supermatch dei pesi mediomassimi. L’inizio dell’evento di Riyadh è in programma alle 18:00, ma i due pugili non saliranno sul ring prima delle 23:30. Si tratta di una sfida tra imbattuti:ha 20 incontri vinti su venti, tutti prima del limite, mentreha 23 match dalla sua parte: anche in questo caso tutti vinti, tredici dei quali per ko. Ma è molto di più: si tratta infatti di un match di unificazione delle cinture. Dopo i pesi massimi, con Oleksandr Usyk, l’Arabia Saudita incoronerà un altro campione indiscusso:infatti detiene le cinture WBC, WBO e IBF, mentremetterà in palio il titolo WBA.ha difeso la sua cintura il 1° ottobre battendo Malik Zinad per KO tecnico al sesto round.