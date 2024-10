Velvetmag.it - Al Pacino: “Durante il Covid sono quasi morto”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel 2020,la prima ondata della pandemia di-19, molte star di Hollywood hanno contratto il virus, ma solo recentemente Alha rivelato la gravità della sua esperienza personale. L’attore, noto per film iconici come Il Padrino e Scarface, ha raccontato di essere stato “” dopo aver contratto il virus, spiegando che il suo cuore si è fermato per alcuni minuti prima che i medici riuscissero a rianimarlo. Al@Foto Crediti Ansa – VelvetMagUna lotta contro il tempo Nel suo libro di memorie in uscita, Sonny Boy, l’attore di Scarface ha raccontato di aver contratto il virusla pandemia nel 2020 e di essere “tecnicamente“, prima della diffusione dei vaccini in un momento in cui il mondo era ancora impreparato per affrontare le conseguenze devastanti del-19.