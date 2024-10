Ilgiorno.it - Al buio il sottopasso di via Borsa. Proteste al Villaggio San Biagio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ildi viatiene banco, dopo che per l’ennesima volta l’illuminazione è andata in tilt, mentre l’inizio dei lavori di riqualificazione resta un mistero nonostante le promesse di Rfi di iniziare il cantiere a settembre. "Sono più di dieci anni che non viene fatta manutenzione, che è in carico al Comune – attacca Edoardo Mascheroni, portavoce del comitato rioneSani cui cittadini si servono giornalmente del tunnel –. Bisognava intervenire prima e sollecitare Rfi per quanto di sua competenza". Il comitato ieri ha voluto precisare di essere un po’ il megafono del malcontento che serpeggia tra gli abitanti del quartiere oltre la ferrovia per un manufatto che, in questi anni, ha evidenziato diverse criticità. Anche ieri nessuna novità sull’inizio dei lavori da 300mila euro pianificati da Rfi e che dovrebbero cambiare volto alpedonale.