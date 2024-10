Ziliani: “Juve-Cagliari prototipo delle partite del campionato col verme. Tutti d’accordo sul rigore ridicolo per i bianconeri” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fra le partite più discusse della 7^ giornata di campionato è stata senza dubbio Juventus-Cagliari, match che si è giocato all’ “Allianz Stadium” di Torino e che si è conclusa 1-1 con le reti di Vlahovic e Marin (entrambe su rigore) a decidere il match. Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Paolo Ziliani, sul proprio L'articolo Ziliani: “Juve-Cagliari prototipo delle partite del campionato col verme. Tutti d’accordo sul rigore ridicolo per i bianconeri” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ziliani attacca la Juve e Orsato Ziliani contro Conte, stoccata sul gol di Muntari Ziliani contro la Juve sulla gestione CR7 Ziliani stecca la Juventus: “Paghi De Ligt 85 milioni, ma giochi con Chiellini e Bonucci” Ziliani contro la Juventus: “Plusvalenze farlocche. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fra lepiù discusse della 7^ giornata diè stata senza dubbiontus-, match che si è giocato all’ “Allianz Stadium” di Torino e che si è conclusa 1-1 con le reti di Vlahovic e Marin (entrambe su) a decidere il match. Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Paolo, sul proprio L'articolo: “delcolsulper i” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:attacca lae Orsatocontro Conte, stoccata sul gol di Muntaricontro lasulla gestione CR7stecca lantus: “Paghi De Ligt 85 milioni, ma giochi con Chiellini e Bonucci”contro lantus: “Plusvalenze farlocche.

Juventus-Cagliari, Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi, tutte le partite sono difficili” - Oggi abbiamo lasciato un piccolo spazio a loro di rientrare in partita. Nel secondo abbiamo creato qualche situazione senza concluderle, ma c’era sempre la sensazione che il Cagliari poteva rientrare in partita”. In Serie A tutte le partite sono complicate – ha proseguito – in casa e fuori. Nel ... (Leggi la notizia)

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Cagliari e Fiorentina-Milan in diretta e streaming: gli orari - La Serie A torna in campo oggi, domenica 6 ottobre, per la settima giornata. In campo cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: si parte con Juve-Cagliari alle 12:30. Qui tutte le informazioni su dove vedere le sfide in diretta tv e streaming.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Cagliari, è già ALLARME in fase offensiva: una SOLA rete in cinque partite. IL DATO e le ULTIME - Al momento l’unico giocatore dei rossoblù […]. Cagliari, è già ALLARME in fase offensiva: una SOLA rete in cinque partite. Le conclusioni arrivano ma si nota che manca la freddezza necessaria sotto porta. IL DATO e le ultime sugli uomini di Nicola Il Cagliari di Davide Nicola deve per forza ... (Leggi la notizia)