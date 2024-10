Quotidiano.net - Usa, l’uragano Milton diventerà un gigante. Il movimento in tempo reale. Il rischio “Storm Surge”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Miami, 7 ottobre 2024 – Un allarme dietro l’altro negli Stati Uniti, con un nuovo evento estremo potenzialmente devastante. Dopo il distruttivo passaggio di Helene, la Florida è direttamente minacciata da un nuovo uragano che dovrebbe rafforzarsi oggi., che si trova nel Golfo del Messico, è attualmente considerato un uragano di categoria 1 su 5. Secondo l'agenzia americana di monitoraggio degli uragani(Nhc) che nelle prossime ore si trasformerà in un "grande uragano", di categoria 3 o superiore, prima di approdare sulla costa occidentale della Florida a metà settimana. This handout satellite image courtesy of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the Regional and Mesoscale Meteorology Branch (RAMMB) shows hurricanechurning over the Gulf of Mexico, on October 6, 2024.