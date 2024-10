Tentato furto in una scuola a Roma: 48enne arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) I Carabinieri sorprendono l’uomo all’interno della mensa di un istituto elementare nel quartiere Quadraro. A Roma, un uomo di 48 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati simili, è stato arrestato dai Carabinieri per Tentato furto aggravato all’interno di una scuola elementare. L’episodio è avvenuto in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro, alla periferia della città. L’uomo si è introdotto nella mensa della scuola dopo aver forzato il cancello d’ingresso. I carabinieri della stazione Roma Quadraro, impegnati in un servizio di contrasto ai furti nelle scuole, si sono accorti del cancello forzato e sono intervenuti immediatamente, sorprendendo l’uomo mentre cercava di sottrarre dei prodotti dalla mensa. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma con l’accusa di Tentato furto aggravato. Romadailynews.it - Tentato furto in una scuola a Roma: 48enne arrestato Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I Carabinieri sorprendono l’uomo all’interno della mensa di un istituto elementare nel quartiere Quadraro. A, un uomo di 48 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati simili, è statodai Carabinieri peraggravato all’interno di unaelementare. L’episodio è avvenuto in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro, alla periferia della città. L’uomo si è introdotto nella mensa delladopo aver forzato il cancello d’ingresso. I carabinieri della stazioneQuadraro, impegnati in un servizio di contrasto ai furti nelle scuole, si sono accorti del cancello forzato e sono intervenuti immediatamente, sorprendendo l’uomo mentre cercava di sottrarre dei prodotti dalla mensa. L’uomo è statoe portato in caserma con l’accusa diaggravato.

