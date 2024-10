Tennis, Atp 1000 Shanghai: Musetti eliminato da Goffin (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzo Musetti è uscito di scena al secondo turno del Rolex Shanghai Masters , il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quindicesima forza del tabellone, al debutto (dopo aver usufruito di un bye) ha ceduto di fronte al belga David Goffin, 66 del ranking Atp, col punteggio di 1-6 7-6 Feedpress.me - Tennis, Atp 1000 Shanghai: Musetti eliminato da Goffin Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzoè uscito di scena al secondo turno del RolexMasters , il torneo Atpin scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quindicesima forza del tabellone, al debutto (dopo aver usufruito di un bye) ha ceduto di fronte al belga David, 66 del ranking Atp, col punteggio di 1-6 7-6

