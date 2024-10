Quifinanza.it - Taglio del cuneo fiscale da confermare in manovra, al Governo servono 10 miliardi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilè al lavoro sullafinanziaria che dovrà essere approvata entro la fine dell’anno. L’obiettivo minimo, in una legge di bilancio con margini molto stretti a causa dei vincoli europei sul deficit, èla riforma dell’Irpef e ildelapprovati nel 2023. Non si tratta di una diminuzione delle tasse sul lavoro, ma di mantenerle agli stessi livelli del 2024. Per farloin tutto 25di euro. Di questi, 15 sarebbero già stati reperiti principalmente dall’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione, che ha creato del gettitoinaspettato per lo Stato. Il resto però è ancora da trovare, 10per i quali ci sono numerose ipotesi. Dalla tassa sulle sigarette all’aumento delle accise sul diesel, fino ad arrivare alle tasse sugli extraprofitti delle aziende e ai tagli lineari al budget dei ministeri.