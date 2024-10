Scuole chiuse in Toscana per il maltempo, l’elenco dei Comuni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – A causa del maltempo e della allerta meteo arancione diffusa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale e che riguarda gran parte della Toscana, molte Scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per la giornata di martedì 8 ottobre. Ecco l’elenco dei Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le Scuole, provincia per provincia: Grosseto - Manciano - Sorano - Orbetello - Pitigliano - Magliano in Toscana - Scarlino Livorno - Livorno - Rosignano - Cecina - Bibbona - Castagneto - Portoferraio - Collesalvetti Massa Carrara - Massa - Aulla Pisa - Montescudaio - Guardistallo - Casale In aggiornamento Lanazione.it - Scuole chiuse in Toscana per il maltempo, l’elenco dei Comuni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – A causa dele della allerta meteo arancione diffusa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale e che riguarda gran parte della, moltedi ogni ordine e grado sarannoper la giornata di martedì 8 ottobre. Eccodeiche hanno deciso di tenerele, provincia per provincia: Grosseto - Manciano - Sorano - Orbetello - Pitigliano - Magliano in- Scarlino Livorno - Livorno - Rosignano - Cecina - Bibbona - Castagneto - Portoferraio - Collesalvetti Massa Carrara - Massa - Aulla Pisa - Montescudaio - Guardistallo - Casale In aggiornamento

