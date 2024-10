Scarface, Al Pacino: "Miloš Forman e Sidney Lumet offesi dalla mia scelta di fare il film" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al Pacino sostiene che, nonostante il giudizio negativo dei suoi amici registi su Scarface, il successo del film dipenda in parte anche dalle critiche e dalla sua follia. Due maestri come Miloš Forman e Sidney Lumet non avrebbero mandato giù la decisione di Al Pacino di accettare il ruolo di protagonista in Scarface. A rivelare il gustoso retroscena è lo stesso attore, interprete di tanti ruoli immortali tra cui, per l'appunto, quello di Tony Montana. Sceneggiato da Oliver Stone, il film di Brian De Palma viene considerato un punto di svolta per la rappresentazione della violenza e della droga sullo schermo, ma segna anche una svolta nello stile di recitazione di Al Pacino, energico e dirompente nel ruolo del piccolo criminale cubano divenuto signore della droga di Miami. Movieplayer.it - Scarface, Al Pacino: "Miloš Forman e Sidney Lumet offesi dalla mia scelta di fare il film" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alsostiene che, nonostante il giudizio negativo dei suoi amici registi su, il successo deldipenda in parte anche dalle critiche esua follia. Due maestri comenon avrebbero mandato giù la decisione di Aldi accettare il ruolo di protagonista in. A rivelare il gustoso retroscena è lo stesso attore, interprete di tanti ruoli immortali tra cui, per l'appunto, quello di Tony Montana. Sceneggiato da Oliver Stone, ildi Brian De Palma viene considerato un punto di svolta per la rappresentazione della violenza e della droga sullo schermo, ma segna anche una svolta nello stile di recitazione di Al, energico e dirompente nel ruolo del piccolo criminale cubano divenuto signore della droga di Miami.

