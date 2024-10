Scaraventata a terra e rapinata, anziana in ospedale con femore rotto: arrestata nomade (Di lunedì 7 ottobre 2024) Identificata in una donna nata in Bosnia di 25 anni, è risultata avere innumerevoli precedenti specifici in più parti d'Italia commessi negli ultimi anni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Identificata in una donna nata in Bosnia di 25 anni, è risultata avere innumerevoli precedenti specifici in più parti d'Italia commessi negli ultimi anni

