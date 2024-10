Rooney-Vardy battaglia legale tra le mogli | contestata una parcella da 18 milioni di sterline

Rooney-Vardy, battaglia legale tra le mogli: contestata una parcella da 1,8 milioni di sterline (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rebekah Vardy, moglie di Jamie – attaccante del Leicester -, sta portando avanti la battaglia legale che la vede coinvolta insieme a Coleen Rooney, moglie dell’ex calciatore Wayne. Quest’ultima ha infatti speso oltre 1,8 milioni di sterline in una causa per diffamazione di alto profilo intentata contro la donna, accusata di aver informato il tabloid Sun in merito a determinate storie su di lei. Coleen Rooney aveva addirittura ingaggiato un’investigatrice privata e fatto cadere nella sua trappola lady Vardy. Aveva infatti pubblicato una serie di storie ad hoc sul suo profilo Instagram, visibili esclusivamente a Vardy. Come temeva, tali storie sono trapelate e dunque la donna è stata ritenuta colpevole, con l’Alta Corte che nel 2022 etichettò come “sostanzialmente vere” le accuse di lady Rooney. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rebekahe di Jamie – attaccante del Leicester -, sta portando avanti lache la vede coinvolta insieme a Coleene dell’ex calciatore Wayne. Quest’ultima ha infatti speso oltre 1,8diin una causa per diffamazione di alto profilo intentata contro la donna, accusata di aver informato il tabloid Sun in merito a determinate storie su di lei. Coleenaveva addirittura ingaggiato un’investigatrice privata e fatto cadere nella sua trappola lady. Aveva infatti pubblicato una serie di storie ad hoc sul suo profilo Instagram, visibili esclusivamente a. Come temeva, tali storie sono trapelate e dunque la donna è stata ritenuta colpevole, con l’Alta Corte che nel 2022 etichettò come “sostanzialmente vere” le accuse di lady

