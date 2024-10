Panorama.it - Roma, alla Sinagoga di Roma la commemorazione solenne del 7 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno dall'attacco devastante di Hamas contro Israele, avvenuto il 72023, si sono svolte commemorazioni in tutto il mondo per onorare le vittime e ribadire l'impegno verso la pace. Il 72024 è stato caratterizzato da eventi commemorativi sia in Israele che in Italia, con la partecipazione di importanti esponenti politici e della comunità ebraica. In Israele, le cerimonie sono iniziate all'alba, esattamente alle 6:29, l'ora in cui, un anno prima, migliaia di razzi avevano colpito il sud del paese, seguiti da un'operazione coordinata di Hamas che causò oltre 1.400 morti e l'inizio di un conflitto ancora in corso. A Reim, presso il luogo della strage durante il festival musicale Nova, il presidente israeliano Isaac Herzog ha partecipato a una cerimonia commemorativa, evidenziando l'importanza di ricordare le vittime e la forza del popolo israeliano.