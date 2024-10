Quartiere ebraico blindato Meloni | Sempre negli occhi il massacro di civili inermi

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Transenne, auto rimosse, check point e tutta l'area deldi Roma blindata in occasione delle celebrazioni per commemorare le vittime del 7 ottobre. A un anno di distanza dall'attacco di Hamas a Israele, è iniziata la cerimonia all'interno del Tempio Maggiore a Roma, a cui partecipano anche diversi esponenti delle istituzioni locali e nazionali, a partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia. Dodici mesi fa, "il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia. Non dimentichiamo la disumana aggressione perpetrata un anno fa da Hamas. Abbiamoildi migliaia di, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi, mostrati al mondo senza alcuna pietà.