Prove Invalsi 2024/25: il CALENDARIO rettificato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pubblicato il CALENDARIO delle Prove Invalsi anno scolastico 2024/25: si partirà il 4 marzo con gli studenti maturandi, si proseguirà ad aprile con gli alunni di terza media. A maggio le Prove per gli studenti della primaria e le seconde classi delle superiori. Il 7 ottobre Invalsi ha rettificato il CALENDARIO relativo alle Prove delle classi campione delle quinte della secondaria di II grado. L'articolo Prove Invalsi 2024/25: il CALENDARIO rettificato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pubblicato ildelleanno scolastico/25: si partirà il 4 marzo con gli studenti maturandi, si proseguirà ad aprile con gli alunni di terza media. A maggio leper gli studenti della primaria e le seconde classi delle superiori. Il 7 ottobrehailrelativo alledelle classi campione delle quinte della secondaria di II grado. L'articolo/25: il

