Pontida Salvini con leader sovranisti Ue lancia ‘santa alleanza popoli’ e blinda autonomia

In caso di condanna al processo Open Arms, "io varcherei le porte di quel carcere a testa alta. Possono arrestare una persona che ha difeso l'Italia e gli italiani, non possono fermare la santa alleanza dei popoli europei che oggi nasce da Pontida". Come quella che a Lepanto nel 1571 sconfisse gli ottomani. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, lo dice dal palco del raduno del Carroccio nelle valli bergamasche. Il suo intervento chiude la due giorni in un pratone infangato, dove non mancano gli spazi vuoti notati anche da alcuni big del partito. I leader dei Patrioti si alternano sul palco, mandano messaggi di solidarietà al ministro, imputato a Palermo e in attesa di sentenza e poi fanno un selfie tutti insieme abbracciati. "Noi festeggiamo Salvini come un eroe, perché ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani e anche l'Europa.

