Non gradisce relazione ex coniuge e incendia l' auto del rivale | denunciato 65enne a Gravina di Catania - VIDEO

Un 65enne di Gravina di Catania è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per danneggiamento, minacce e atti persecutori. L'uomo aveva cosparso di benzina e dato alle fiamme una Citroen C3 parcheggiata in via Meli. I carabinieri hanno rintracciato il proprietario del veicolo incendiato, una persona di 73 anni residente a Pedara e che aveva parcheggiato l'auto per far visita alla

Gravina di Catania - brucia la macchina al rivale in amore : denunciato 65enne - Resosi conto, evidentemente, di essere ormai braccato, l’incendiario ha però deciso di presentarsi spontaneamente alla caserma dei Carabinieri di Gravina, poco prima che una pattuglia lo rintracciasse. Intorno alla mezzanotte sono intervenuti i vigili del fuoco in via Meli a seguito ... (Dayitalianews.com)

