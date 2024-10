Quifinanza.it - Nobel per la Medicina, cosa sono i micro-RNA e perché sono angeli custodi per le nostre cellule

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A Stoccolma è arrivato l’annuncio dei vincitori del Premioper lae la Fisiologia 2024.due americani, Victor Ambros e Gary Ruvkun. Hanno ricevuto il loro riconoscimento per la scoperta deiRNA. Apparentemente questo termine dice poco, ma sempre di più ci si accorge dell’importanza di questi elementi. In futuro, iRNA potranno aiutarci a curare e prevenire diverse patologie, a partire dai tumori per arrivare fino al diabete. MaRNA? Si tratta di piccoli polimeri nucleotidici che intercettano i prodotti dei geni mutati. Per questo potrebbero diventare un obiettivo per le cure, considerando che gli agenti cancerogeni (pensando ai tumori) posagire su di loro, neutralizzandoli. E quindi favorire lo sviluppo del tumore.succede nelleProviamo a viaggiare nel mondo dell’ultrapiccolo.