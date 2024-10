Martin Scorsese: “Non mi ritiro, ho ancora film da fare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Martin Scorsese a 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso, ricevendo il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino. “Pensare di ritirarmi, assolutamente no, – ha detto il regista statunitense – non intendo dire ‘arrivederci’ al cinema, devo fare ancora alcuni film, spero che Dio mi dia ancora la forza e anche i soldi per farli”. Dopo una carriera lunghissima, iniziata negli anni ’60, e un Oscar (vinto nel 2007 per ‘The Departed), Scorsese continua a esplorare nuovi linguaggi, consapevole che la settima arte non è rimasta la stessa ma cambia e sta al passo con i tempi. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –a 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso, ricevendo il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino. “Pensare di ritirarmi, assolutamente no, – ha detto il regista statunitense – non intendo dire ‘arrivederci’ al cinema, devoalcuni, spero che Dio mi diala forza e anche i soldi per farli”. Dopo una carriera lunghissima, iniziata negli anni ’60, e un Oscar (vinto nel 2007 per ‘The Departed),continua a esplorare nuovi linguaggi, consapevole che la settima arte non è rimasta la stessa ma cambia e sta al passo con i tempi.

