Mafia, omicidio Agostino: in Appello condannato all’ergastolo boss Scotto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo sette ore di camera di consiglio i giudici della corte di assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, hanno condannato all’ergastolo Gaetano Scotto accusato di del duplice omicidio aggravato dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, in gravidanza, in un agguato mafioso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo. Per lo stesso reato con rito abbreviato è già stato condannato all’ergastolo in Appello il boss Nino Madonia. La corte ha accolto la richiesta della procuratrice generale Lia Sava. Assolto, invece, l’altro imputato, Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento aggravato. Lapresse.it - Mafia, omicidio Agostino: in Appello condannato all’ergastolo boss Scotto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo sette ore di camera di consiglio i giudici della corte di assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, hannoGaetanoaccusato di del dupliceaggravato dell’agente di polizia Ninoe della moglie Ida Castelluccio, in gravidanza, in un agguato mafioso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo. Per lo stesso reato con rito abbreviato è già statoinilNino Madonia. La corte ha accolto la richiesta della procuratrice generale Lia Sava. Assolto, invece, l’altro imputato, Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento aggravato.

