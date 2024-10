LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si va al terzo set (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 SET Cobolli! A segno con la prima l’azzurro, si deciderà tutto al terzo parziale! 6-4 Servizio e dritto Cobolli, il recupero di Wawrinka non supera la rete! Due set point per l’azzurro. 5-4 Vola via la difesa con il dritto di Cobolli sull’attacco di Wawrinka. 5-3 Non passa il rovescio incrociato di Cobolli. 5-2 Sparacchia in rete la risposta di dritto Wawrinka sulla seconda dell’avversario. 4-2 Lungo l’approccio di dritto di Cobolli. 4-1 Prima vincente per l’elvetico. 4-0 Sbaglia la volee di dritto Wawrinka, doppio minibreak di vantaggio per Cobolli. 3-0 Pizzica la riga il dritto lungolinea giocato dall’azzurro! Che avvio di tiebreak per il romano. 2-0 Ace Cobolli! 1-0 Fulminante la risposta incrociata di dritto di Cobolli sulla prima dell’avversario. Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si va al terzo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 SET! A segno con la prima l’azzurro, si deciderà tutto alparziale! 6-4 Servizio e dritto, il recupero dinon supera la rete! Due set point per l’azzurro. 5-4 Vola via la difesa con il dritto disull’attacco di. 5-3 Non passa il rovescio incrociato di. 5-2 Sparacchia in rete la risposta di drittosulla seconda dell’avversario. 4-2 Lungo l’approccio di dritto di. 4-1 Prima vincente per l’elvetico. 4-0 Sbaglia la volee di dritto, doppio minibreak di vantaggio per. 3-0 Pizzica la riga il dritto lungolinea giocato dall’azzurro! Che avvio di tiebreak per il romano. 2-0 Ace! 1-0 Fulminante la risposta incrociata di dritto disulla prima dell’avversario.

