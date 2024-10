La Sir Perugia rischia ma passa nel finale. Contro Padova arriva la vittoria al tie-break (Di lunedì 7 ottobre 2024) SONEPAR Padova 2 SIR SUSA VIM Perugia 3 (23-25, 25-23, 25-21, 24-26, 10-15) Padova: Masulovic 21, Sedlacek 14, Porro 12, Crosato 8, Plak 7, Falaschi 2, Diez (L1), Stefani 1, Pedron, Orioli. N.E. - Bergamasco, Mayo Liberman, Truocchio, Toscani (L2). All. Jacopo Cuttini. Perugia: Ishikawa 16, Semeniuk 14, Loser 14, Ben Tara 9, Giannelli 8, Russo 7, Colaci (L), Herrera 9, Cianciotta. N.E. – Candellaro, Zoppellari, Plotnytskyi, Piccinelli. All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: : Maurizio Canessa (BA) e Roberto Boris (PV). SONEPAR (b.s. 23, v. 5, muri 10, errori 10). SIR SUSA (b.s. 26, v. 6, muri 12, errori 16). Padova – rischia molto ma alla fine si salva in corner la Sir Susa Vim Perugia che nella seconda giornata di superlega maschile passa al quinto set. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) SONEPAR2 SIR SUSA VIM3 (23-25, 25-23, 25-21, 24-26, 10-15): Masulovic 21, Sedlacek 14, Porro 12, Crosato 8, Plak 7, Falaschi 2, Diez (L1), Stefani 1, Pedron, Orioli. N.E. - Bergamasco, Mayo Liberman, Truocchio, Toscani (L2). All. Jacopo Cuttini.: Ishikawa 16, Semeniuk 14, Loser 14, Ben Tara 9, Giannelli 8, Russo 7, Colaci (L), Herrera 9, Cianciotta. N.E. – Candellaro, Zoppellari, Plotnytskyi, Piccinelli. All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: : Maurizio Canessa (BA) e Roberto Boris (PV). SONEPAR (b.s. 23, v. 5, muri 10, errori 10). SIR SUSA (b.s. 26, v. 6, muri 12, errori 16).–molto ma alla fine si salva in corner la Sir Susa Vimche nella seconda giornata di superlega maschileal quinto set.

