La Roma frena a Monza Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lamanca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la gestione Juric. I giallorossino a, dove pareggiano 1-1. Gli ospiti passano in vantaggio al 61? conma vengono raggiunti daal 70?. In classifica i capitolini sono ottavi con 10 punti come Empoli e Atalanta, I brianzoli, ancora alla caccia della prima vittoria, agganciano il Venezia al penultimo posto a quota 4. In avvio gli ospiti fanno possesso palla senza creare grossi pericoli alla retroguardia avversaria se si eccettua un tiro diparato da Pizzignacco. Al 14? la prima grande occasione del match con Koné che con un gran sinistro dal limite dell’area colpisce il palo alla sinistra di Pizzignacco, poiribatte a rete in area ma è in fuorigioco. Al 17? palla gol anche per i biancorossi. (.com)