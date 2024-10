Kais Saied verso la riconferma come Presidente della Tunisia con l’892% dei voti

Kais Saied verso la riconferma come Presidente della Tunisia con l’89,2% dei voti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vittoria schiacciante sugli avversari. Il margine di vittoria di Saied è stato decisamente ampio ed alto Tunisi, 7 ottobre 2024 – Secondo gli exit poll diffusi dall’emittente televisiva nazionale Wataniya, il Presidente uscente della Tunisia, Kais Saied, ha ottenuto un netto 89,2% dei consensi, confermando così le previsioni di una sua riconferma al potere per un secondo mandato. Il sondaggio, realizzato dall’istituto Sigma Conseil, evidenzia il predominio di Saied nella competizione elettorale, rendendo la sua vittoria pressoché scontata. Il margine di vittoria di Saied è stato decisamente ampio, lasciando poco spazio agli altri candidati. L’industriale liberale Ayachi Zammel, attualmente in carcere dal 2 settembre scorso, ha ottenuto solo il 6,9% dei voti. Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vittoria schiacciante sugli avversari. Il margine di vittoria diè stato decisamente ampio ed alto Tunisi, 7 ottobre 2024 – Secondo gli exit poll diffusi dall’emittente televisiva nazionale Wataniya, iluscente, ha ottenuto un netto 89,2% dei consensi, confermando così le previsioni di una suaal potere per un secondo mandato. Il sondaggio, realizzato dall’istituto Sigma Conseil, evidenzia il predominio dinella competizione elettorale, rendendo la sua vittoria pressoché scontata. Il margine di vittoria diè stato decisamente ampio, lasciando poco spazio agli altri candidati. L’industriale liberale Ayachi Zammel, attualmente in carcere dal 2 settembre scorso, ha ottenuto solo il 6,9% dei

Puntomagazine.it - Kais Saied verso la riconferma come Presidente della Tunisia con l’89,2% dei voti

Tunisia, il presidente Kais Saied arriva al seggio - (LaPresse) – Urne aperte dalle 8 alle 18 in Tunisia per le elezioni presidenziali. Saied si è recato alle urne in mattinata nella capitale Tunisi. A correre per la presidenza anche Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel. Secondo gli analisti il presidente tunisino Kais Saied ha davanti a sé pochi ... (Leggi la notizia)

Tunisia, il presidente Saied ricorda che “lo Stato si amministra solo con leggi giuste ed eque” - La Tunisia comincia a farsi strada nel campo dell’innovazione, occupando il 10mo posto a livello mondiale su 132 paesi per articoli scientifici e tecnici per numero di abitanti. . Tra il 2023 e il 2024, il dicastero ha stanziato il 50 per cento del suo budget senza tener conto della sezione ... (Leggi la notizia)

Tunisia, il presidente Saied ricorda che "lo Stato si amministra solo con leggi giuste ed eque” - Durante le celebrazioni per la giornata della bandiera, in onore della conoscenza, il ministro dell’Istruzione superiore e della formazione professionale ha indicato di aver stanziato il 50 per cento del suo budget ai servizi universitari. Il ministro ha detto anche che verrà istituito l’Istituto ... (Leggi la notizia)