Italia – Tutti i dettagli sul primo allenamento degli azzurri di Spalletti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildella Nazionalena a Coverciano in preparazione per le partite della UEFA Nations League ha visto una selezione parziale dei 23 giocatori convocati scendere in campo. Le due sfide in programma sono molto importanti per l’: giovedì a Roma contro il Belgio e lunedì successivo a Udine contro Israele. Infortunio e sostituzione Moise Kean, escluso dalla rosa a causa di un problema di lombalgia, è stato sostituito dall’attaccante Lorenzo Lucca dell’Udinese. Si è così presentata una nuova opportunità per il giovane centravanti. Nazionalena, presenti in campo Tra i 16 giocatori che hanno partecipato all’troviamo: Interisti: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi. Napoletani: Giacomo Raspadori, Giovanni Di Lorenzo e il difensore Alessandro Buongiorno. Atalanta: Raoul Bellanova e Mateo Retegui.