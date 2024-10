Israele, ambasciatore Peled: “Vinceremo con aiuto di chi è da parte giusta della storia” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele "non voleva questa guerra", ma "Vinceremo con chi sta dalla parte giusta della storia, con i nostri amici in Italia è nel mondo". Lo ha detto l’ambasciatore designato di Israele in Italia Jonathan Peled, durante la commemorazione del 7 ottobre alla sinagoga di Roma. "Israele è fortunato ad avere con l’Italia un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –"non voleva questa guerra", ma "con chi sta dalla, con i nostri amici in Italia è nel mondo". Lo ha detto l’designato diin Italia Jonathan, durante la commemorazione del 7 ottobre alla sinagoga di Roma. "è fortunato ad avere con l’Italia un

