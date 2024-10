Inaccettabile la mancata autorizzazione del corteo pro Palestina a Roma: solo un potere fragile censura le idee (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Tito Borsa È Inaccettabile che la manifestazione a favore della Palestina a Roma non sia stata autorizzata e sono altrettanto inaccettabili le parole di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei), che ha parlato di “abuso della libertà di manifestare” e di tentativo “di destabilizzare uno Stato di diritto”. È importante ricordare che chi vuole organizzare una manifestazione non deve chiedere il permesso a qualcuno, ma deve dare un “preavviso” alla questura competente. Quelli che possono sembrare dei sofismi sono invece questioni sostanziali: il preavviso serve a permettere un’organizzazione tale che l’evento possa avvenire in sicurezza, senza che si entri nel merito del motivo alla base di quella manifestazione. Ilfattoquotidiano.it - Inaccettabile la mancata autorizzazione del corteo pro Palestina a Roma: solo un potere fragile censura le idee Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Tito Borsa Èche la manifestazione a favore dellanon sia stata autorizzata e sono altrettanto inaccettabili le parole di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei), che ha parlato di “abuso della libertà di manifestare” e di tentativo “di destabilizzare uno Stato di diritto”. È importante ricordare che chi vuole organizzare una manifestazione non deve chiedere il permesso a qualcuno, ma deve dare un “preavviso” alla questura competente. Quelli che possono sembrare dei sofismi sono invece questioni sostanziali: il preavviso serve a permettere un’organizzazione tale che l’evento possa avvenire in sicurezza, senza che si entri nel merito del motivo alla base di quella manifestazione.

