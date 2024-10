Biccy.it - Helena al Grande Fratello ha detto una bugia, De Pisis la smaschera: “Mi ha chiamato al telefono”

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Prestes alavrebbe raccontato una, parola di Alberto De. L’ex gieffino, ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ha infatti dichiarato che la modella brasiliana sarebbe in realtà fidanzata e non single come professa. Secondo Delei starebbe con un ragazzo belga che vive un po’ in Europa e un po’ in America. “Io sapevo cheera fidanzata con un ragazzo bellissimo di origine belga che vive fra Europa e New York. Sono molto diffidente da quando i ragazzi che entrano mirano subito a farsi una coppia. Forse vogliono accaparrarsi delle fanpage e assicurarsi dei blocchi in puntata.l’ho sentita, mi ha chiamata perché io ho fatto 197 giorni dentro la Casa del. Quando mi haera col fidanzato a Mykonos a kitesurf perché era fine agosto”.