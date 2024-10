Halo, è in sviluppo un nuovo capitolo in Unreal Engine 5 e 343 Industries diventa Halo Studios (Di lunedì 7 ottobre 2024) 343 Industries ha annunciato come un fulmine a ciel sereno un cambio di nome, rivelando che da ora in poi si chiamerà Halo Studios e cogliendo l’occasione per confermare lo sviluppo di svariati nuovi progetti legati alla storica serie sparatutto di Microsoft, tra i quali troviamo un nuovo gioco in Unreal Engine 5. Dopo appena poche ore dall’annuncio dell’arrivo della visuale in terza persona all’interno di Halo Infinite, il team di sviluppo ha annunciato un nuovo capitolo legato al franchise con protagonista Master Chief, anticipando lo sviluppo di un nuovo capitolo che getta le sue radici nel motore grafico Unreal Engine 5. Inoltre Halo Studios ci ha tenuto a precisare che sono attualmente in lavorazione anche altri progetti legati alla serie, senza però condividere ulteriori informazioni a riguardo. (Di lunedì 7 ottobre 2024) 343ha annunciato come un fulmine a ciel sereno un cambio di nome, rivelando che da ora in poi si chiameràe cogliendo l’occasione per confermare lodi svariati nuovi progetti legati alla storica serie sparatutto di Microsoft, tra i quali troviamo ungioco in5. Dopo appena poche ore dall’annuncio dell’arrivo della visuale in terza persona all’interno diInfinite, il team diha annunciato unlegato al franchise con protagonista Master Chief, anticipando lodi unche getta le sue radici nel motore grafico5. Inoltreci ha tenuto a precisare che sono attualmente in lavorazione anche altri progetti legati alla serie, senza però condividere ulteriori informazioni a riguardo. (Game-experience.it)

