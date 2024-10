Gruppo hacker filo-ucraino rivendica attacco a tv russa (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'attacco alle tv di Stato russe è stato rivendicato dal Gruppo hacker anonimo filo-ucraino Sudo rm-RF: lo riporta Rbc Ukraina. Nel giorno del compleanno di Vladimir Putin, gli hacker hanno sospeso le trasmissioni online dei canali televisivi Rossiya 1 e Rossiya 24, interrompendo alcune trasmissioni online del mattino. Quotidiano.net - Gruppo hacker filo-ucraino rivendica attacco a tv russa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'alle tv di Stato russe è statoto dalanonimoSudo rm-RF: lo riporta Rbc Ukraina. Nel giorno del compleanno di Vladimir Putin, glihanno sospeso le trasmissioni online dei canali televisivi Rossiya 1 e Rossiya 24, interrompendo alcune trasmissioni online del mattino.

