Grande Fratello a rischio una concorrente del team Non È La Rai | salta tutto il gruppo?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) UnadelNon È La Rai si pronuncia circa le eliminazioni nei reality show. Al’intero? A poche ore dall’inizio di una nuova puntata del Feande, alcune concorrenti si riuniscono per fare il punto su ciò che potrebbe accadere in diretta. A parlare è principalmente Pamela deldelle Non è la Rai. L’inquilina racconta delle sue esperienze pregresse all’interno dei reality show, ipotizzando che in tutti i contesti legati a programmi come il, La Talpa, L’Isola Dei Famosi – e simili – le dinamiche di eliminazione potrebbero essere tutte le stesse. Il racconto prosegue con dettagli che riguardano quindi altri programmi – non tutti Mediaset – fin quando l’audio viene prontamente eluso dalla produzione per poi riprendere dopo un paio di minuti.