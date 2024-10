Lanazione.it - Firenze, non risponde al Gip il cacciatore che sparò a un ispettore della Polizia provinciale

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Si è avvalsofacoltà di nonre il46enne arrestato il 3 ottobre aper aver sparato a un, impegnato nei controlli antibracconaggio la sera del 20 agosto scorso nella riserva di caccia la Dogana, a Barberino del Mugello (). È accusato di tentato omicidio. Il difensore, l'avvocato Francesco Ceccherini, ha chiesto la sostituzionemisura e il gip deciderà nei prossimi giorni. La compagna, fiorentina di 34 anni, è invece indagata per aver condiviso l'ideazione e la realizzazione del fatto. I due, insieme a un amico, avevano preso in uso, per la stagione estiva, un casolare a 'La Dogana’, dove nel mese di agosto - ad eccezione del martedì e del venerdì - è ammessa la caccia al cinghiale e al capriolo.