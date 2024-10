F1. Ferrari, la rimonta nel Mondiale costruttori è impossibile? Baku e Singapore colpi durissimi, resta un lumicino di speranza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono 75 i punti di ritardo della Ferrari dalla McLaren nel Mondiale costruttori. Nel mezzo, 41 lunghezze dietro al Team di Woking e 34 davanti alla Scuderia di Maranello, c’è la Red Bull. Il Cavallino Rampante nel mese di settembre aveva riacceso le proprie speranze di lottare per l’Iride riservato alle squadre, ma l’Azerbaigian e Singapore sono stati due colpi durissimi, verosimilmente fatali. Andando ad analizzare l’andamento della stagione, si noterà come le Rosse abbiano costantemente guadagnato terreno sulle monoposto papaya dal Bahrain a Montecarlo. Le prime otto gare hanno visto Ferrari marcare 68 punti più della McLaren. Poi, dal Canada, i rapporti di forza si sono capovolti, poiché si registra un sonoro +143 in favore di Woking! Niente di nuovo, sappiamo come la struttura diretta da Andrea Stella abbia “cambiato passo” in estate. Oasport.it - F1. Ferrari, la rimonta nel Mondiale costruttori è impossibile? Baku e Singapore colpi durissimi, resta un lumicino di speranza Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono 75 i punti di ritardo delladalla McLaren nel. Nel mezzo, 41 lunghezze dietro al Team di Woking e 34 davanti alla Scuderia di Maranello, c’è la Red Bull. Il Cavallino Rampante nel mese di settembre aveva riacceso le proprie speranze di lottare per l’Iride riservato alle squadre, ma l’Azerbaigian esono stati due, verosimilmente fatali. Andando ad analizzare l’andamento della stagione, si noterà come le Rosse abbiano costantemente guadagnato terreno sulle monoposto papaya dal Bahrain a Montecarlo. Le prime otto gare hanno vistomarcare 68 punti più della McLaren. Poi, dal Canada, i rapporti di forza si sono capovolti, poiché si registra un sonoro +143 in favore di Woking! Niente di nuovo, sappiamo come la struttura diretta da Andrea Stella abbia “cambiato passo” in estate.

