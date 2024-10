Ercolano, 4600 visitatori al Parco archeologico nella prima domenica del mese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bilancio positivo per il Parco archeologico di Ercolano nella prima domenica del mese in occasione dell’appuntamento con #domenicalmuseo. Sono stati 4.699 i visitatori al Parco archeologico di Ercolano nella prima domenica del mese. Un bilancio molto positivo in occasione dell’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del 2anews.it - Ercolano, 4600 visitatori al Parco archeologico nella prima domenica del mese Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bilancio positivo per ildidelin occasione dell’appuntamento con #lmuseo. Sono stati 4.699 ialdidel. Un bilancio molto positivo in occasione dell’appuntamento con #lmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ognidel

