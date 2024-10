Daniel Maldini in Nazionale, Buffon: “storia incredibile, si è meritato tutto” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un altro Maldini in Nazionale. Dopo nono Cesare e papà Paolo, Daniel Maldini ha ricevuto la chiamata in azzurro grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia del Monza E non solo. Il giovane rampollo della dinastia Maldini ha intascato anche i complimenti di Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, che a margine dell’evento “Gli Stati Generali del Calcio” a Bologna, ha dichiarato: “è solo la conferma che nel calcio e nella vita esistono delle storie incredibili. Si è meritato tutto questo, perché in questi ultimi anni è cresciuto dimostrando qualità non facilmente individuabili“. L'articolo Daniel Maldini in Nazionale, Buffon: “storia incredibile, si è meritato tutto” CalcioWeb. Calcioweb.eu - Daniel Maldini in Nazionale, Buffon: “storia incredibile, si è meritato tutto” Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un altroin. Dopo nono Cesare e papà Paolo,ha ricevuto la chiamata in azzurro grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia del Monza E non solo. Il giovane rampollo della dinastiaha intascato anche i complimenti di Gigi, capo delegazione dellaitaliana, che a margine dell’evento “Gli Stati Generali del Calcio” a Bologna, ha dichiarato: “è solo la conferma che nel calcio e nella vita esistono delle storie incredibili. Si èquesto, perché in questi ultimi anni è cresciuto dimostrando qualità non facilmente individuabili“. L'articoloin: “, si è” CalcioWeb.

