Damiano David debutta da solista | i Maneskin non esistono più?

Nel febbraio scorso Victoria De Angelis aveva annunciato il suo tour da dj e anche gli altri membri dei Maneskin si erano dedicati a vari progetti solisti. Tra questi anche Damiano David, frontman della band salita sul tetto del rock mondiale, che domenica 6 ottobre è stato ospite di "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. Il cantante ha debuttato da solista presentando per la prima volta dal vivo la sua "Silverlines". Nella chiacchierata con Fabio Fazio il cantante ha parlato del futuro dei Maneskin, della sua nuova canzone e della relazione con Dove Cameron. Damiano David e il futuro dei Maneskin Damiano ha iniziato parlando della sua nuova canzone, "Silverlines", che può essere tradotta con "il lato positivo".

