Cremlino ' attacco hacker senza precedenti a tv di Stato'

"Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando la notizia di un presunto attacco hacker contro l'emittente radiotelevisiva statale russa Vgtrk. Lo riportano le agenzie Interfax e Tass. Vgtrk ha dichiarato a Interfax che "la notte del 7 ottobre, i servizi online" della radiotelevisione statale russa "sono stati sottoposti a un attacco hacker senza precedenti, ma non è stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica".

