Cobolli-Djokovic in tv | data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Flaviose la vedrà contro Novaknel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Grazie al successo in rimonta ai danni di Wawrinka, l’azzurro ha celebrato nel migliore dei modi l’essere per la prima volta in carriera testa di serie in un ‘Mille’ e si è regalato un match di grande prestigio. Il suo prossimo avversario sarà infatti il suo idolo, Novak, a cui proverà a dare del filo da torcere. Il serbo partirà favorito, mapotrà giocarsi le sue carte e sognare gli ottavi di finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo martedì 8 ottobre come primo match della sessione serale dalle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali) sullo Stadium Court.