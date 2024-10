Chi è Elia Nuzzolo, il Max Pezzali nella serie tv degli 883 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovanissimo e con una carriera tutta da scrivere, ma con una serie di ruoli che promettono un percorso artistico di grande valore. Elia Nuzzolo è il giovane attore che veste il ruolo di Max Pezzali nella serie tv Sky dedicata agli 883, duo indimenticabile che ha fatto e continua a far cantare generazioni. Chi è Elia Nuzzolo Classe 2000, occhi chiarissimi e viso da bravo ragazzo. Elia Nuzzolo è uno dei giovani attori italiani che sta già facendo parlare di sé per via della sua interpretazione in ruoli che lo immergono nella vita di personalità che hanno fatto la storia della musica e dello spettacolo italiano. Nato a prato, Elia ha sempre studiato come attore. Nel 2018 segue il cors0 di recitazione alla Scuola di Cinema Anna Magnani della sua città, per poi completare la sua formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dilei.it - Chi è Elia Nuzzolo, il Max Pezzali nella serie tv degli 883 Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovanissimo e con una carriera tutta da scrivere, ma con unadi ruoli che promettono un percorso artistico di grande valore.è il giovane attore che veste il ruolo di Maxtv Sky dedicata agli 883, duo indimenticabile che ha fatto e continua a far cantare generazioni. Chi èClasse 2000, occhi chiarissimi e viso da bravo ragazzo.è uno dei giovani attori italiani che sta già facendo parlare di sé per via della sua interpretazione in ruoli che lo immergonovita di personalità che hanno fatto la storia della musica e dello spettacolo italiano. Nato a prato,ha sempre studiato come attore. Nel 2018 segue il cors0 di recitazione alla Scuola di Cinema Anna Magnani della sua città, per poi completare la sua formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

