Cartellone di ottobre. Da Teresa Mannino al trekking urbano: un mese di eventi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con l’inizio della Festa del Cioccolato in programma ieri, si è aperto il ricco programma di eventi autunnali in città. Ad esempio già domani alle 16 al Parco di via Verdi a Porta Cappuccina ci sarà un altro appuntamento e si proseguirà nel Cartellone delle iniziative organizzate sotto le cento torri con ‘In gioco tra parchi e piazze’, un progetto per l’inclusività e la valorizzazione di parchi cittadini. In caso di maltempo i laboratori verranno effettuati negli spazi del ‘Centro Sintonia’ in Corso Mazzini 54. Qui si svolgerà anche il secondo appuntamento di giovedì pomeriggio. Si arriva così al prossimo fine settimana, a iniziare da venerdì 11 quando ci sarà invece l’evento ‘App - Ascoli Piceno Present’. Si tratta del ‘IX Festival delle arti sceniche contemporanee’ con una serie di spettacoli itineranti. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con l’inizio della Festa del Cioccolato in programma ieri, si è aperto il ricco programma diautunnali in città. Ad esempio già domani alle 16 al Parco di via Verdi a Porta Cappuccina ci sarà un altro appuntamento e si proseguirà neldelle iniziative organizzate sotto le cento torri con ‘In gioco tra parchi e piazze’, un progetto per l’inclusività e la valorizzazione di parchi cittadini. In caso di maltempo i laboratori verranno effettuati negli spazi del ‘Centro Sintonia’ in Corso Mazzini 54. Qui si svolgerà anche il secondo appuntamento di giovedì pomeriggio. Si arriva così al prossimo fine settimana, a iniziare da venerdì 11 quando ci sarà invece l’evento ‘App - Ascoli Piceno Present’. Si tratta del ‘IX Festival delle arti sceniche contemporanee’ con una serie di spettacoli itineranti. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - Cartellone di ottobre. Da Teresa Mannino al trekking urbano: un mese di eventi

Sport in tv oggi (domenica 6 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - 00 Calcio, Serie A: Lazio-Empoli – DAZN, DAZN 1 15. 00 discovery+ 12. 08 Motocross delle Nazioni, Gara 3 (Open & MXGP) – Rai Sport HD, mxgp-tv. 30) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ETCHEVERRY (2° MATCH DALLE 6. 00 TV8 HD, tv8. 00), Moto2 (05. 00 Volley, SuperLega: Padova-Perugia – DAZN, VBTV 17. 15 ... (Oasport.it)

Sport in tv oggi (domenica 6 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Domenica 6 ottobre ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Tours e la Coppa Agostoni, la vela con l’America’s Cup femminile, i motori con MotoGP e Motocross, e tanto altro ancora. 00 alle 12. 30 ... (Oasport.it)

Notte d’Oro 2024 a Ravenna: il programma tra visite guidate, musica ed eventi - Due gli itinerari previsti: 'Le Radici della Pineta di Classe' e 'Sant’Alberto tra Storia e Bicicletta', oltre ad una visita guidata al Museo Classis, dal titolo ‘Le Radici di Ravenna. Tra i musei che apriranno eccezionalmente le loro porte, il Museo Nazionale, visitabile dalle 19. La città sarà ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sport in tv oggi (domenica 6 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Domenica 6 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Tours e ...(oasport.it)

"Cento", stasera in tv lo show evento con Carlo Conti: scaletta e ospiti, da Arbore a Mara Venier - Ancora celebrazioni su Rai 1, che oggi, 6 ottobre, trasmette dalle 21.30 uno speciale dal titolo "Cento". Condotta da Carlo Conti, la trasmissione nasce per celebrare i 100 anni della radio italiana.(today.it)

Villa Domi a Napoli, riparte la stagione dei grandi eventi: il programma - Riparte, con l’arrivo dell’autunno, la stagione dei grandi eventi a Villa Domi fra i “Concerti a lume di candela”, la rassegna artistico letteraria ...(ilmattino.it)