Ildenaro.it - Campagna mais complessa causa clima: rese più basse del 25%

(Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ unadifficile per ilquella 2024-25: la semina è partita tardi, con almeno un mese di ritardo, in alcune zone addirittura di due mesi. Per questa ragione, il raccolto è ancora in corso ma, ad oggi, appare evidente che la riduzione dellesarà di almeno il 25%. In media, la produzione diper uso alimentare si attesta su un milione di tonnellate. Quest’anno, invece, le quantità non dovrebbero superare le 600mila tonnellate. Lo rende noto Massimiliano Carraro, presidente di Ailma, l’associazione italiana lavorazioni delalimentare, che rappnta i produttori di farine proteiche e vegetali all’interno di Assitol (Confindustria) e fa il bilancio delle difficili condizioni in cui ha preso avvio il raccolto e la trasformazione del cereale, quest’anno all’insegna delle criticità.