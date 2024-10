Oasport.it - Calcio femminile: la Roma al cospetto del Wolfsburg in Champions. Servono qualità e tecnica

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il primo, grande, esame della stagione. Manca sempre meno a, primo incontro valido per la fase a gironi dellaLeague 2024-2025 di, in programma domani martedì 8 ottobre presso lo Stadio Tre Fontane (d’inizio ore 18:45). Un impegno complesso quello delle capitoline, coerente però con il percorso ambizioso che la compagine giallorossa è intenzionata a compiere in campo europeo. Le teutoniche sono senza dubbio una delle squadre più attrezzate del torneo, con un’esperienza ed una storia continentale che parla autonomamente. Ma le ragazze di Alessandro Spugna hanno dalla loro parte la garra, quel fuoco negli occhi che solo chi lotta per la prima volta per un grado obiettivo è in grado di custodire. Tuttavia, non mancheranno le molteplici incognite.