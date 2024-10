Bottanuco, uccise il figlio a coltellate: P aolo Corna condannato a 9 anni e 4 mesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bottanuco (Bergamo) – Paolo Corna, 78 anni, è stato condannato oggi dal tribunale di Bergamo a nove anni e quattro mesi di reclusione per l'omicidio del figlio Giambattista, 54enne ucciso a coltellate il 3 settembre 2023 nella loro casa a Bottanuco. Il pensionato aveva accoltellato il figlio, che aveva problemi di dipendenza dall'alcol, al culmine di una lite. La Corte d'Assise di Bergamo (presieduta dal giudice Patrizia Ingrascì, a latere Anna Ponsero), gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e la provocazione, che sono state ritenute prevalenti sulla contestata aggravante del legame di parentela. Le motivazioni si conosceranno tra 90 giorni. Quella sera, il figlio aveva avanzano l’ennesima richiesta di denaro ai genitori: 20 euro. Giambattista era alterato dall’alcol. Tutto inizia in cucina. Il figlio aggredisce il padre, spintona anche la madre. Ilgiorno.it - Bottanuco, uccise il figlio a coltellate: P aolo Corna condannato a 9 anni e 4 mesi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Bergamo) – P, 78, è statooggi dal tribunale di Bergamo a novee quattrodi reclusione per l'omicidio delGiambattista, 54enne ucciso ail 3 settembre 2023 nella loro casa a. Il pensionato aveva accoltellato il, che aveva problemi di dipendenza dall'alcol, al culmine di una lite. La Corte d'Assise di Bergamo (presieduta dal giudice Patrizia Ingrascì, a latere Anna Ponsero), gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e la provocazione, che sono state ritenute prevalenti sulla contestata aggravante del legame di parentela. Le motivazioni si conosceranno tra 90 giorni. Quella sera, ilaveva avanzano l’ennesima richiesta di denaro ai genitori: 20 euro. Giambattista era alterato dall’alcol. Tutto inizia in cucina. Ilaggredisce il padre, spintona anche la madre.

