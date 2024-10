Spazionapoli.it - Biglietti Napoli-Lecce, prezzo e dove acquistarli: tutte le info

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), illermazioni utili per la sfida in programma il prossimo 26 ottobre Ilha reso noti tutti i dettagli suiper la sfida contro ilin programma il prossimo 26 ottobre, sabato, dalle 15:00 allo stadio Maradona. Sfida che anticiperà il turno infrasettimanale, quello che darà origine ad un calendario durissimo che gli azzurri dovranno sostenere fino alla successiva sosta per le nazionali a novembre. La gara al Maradona servirà agli uomini di Antonio Conte a confermare il buon momento attuale che ha preceduto la pausa di ottobre, con i partenopei in testa alla classifica. Al rientro dalla sosta, ilandrà in trasferta ad Empoli, per poi tornare al Maradona proprio contro il